Las autoridades argentinas se han incautado de un cuadro del artista italiano Giuseppe Ghislandi y que había sido robado por los nazis durante la ocupación alemana de Países Bajos, gracias a que la obra, ‘Retrato de una dama’, del siglo XVIII, aparecía en un anuncio de venta de un inmueble.

El cuadro figura en una lista de obras sustraídas en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker, cuya familia aún seguía reclamándola a día de hoy. La pista ha terminado llevando a la ciudad de Mar de Plata y a una descendiente del jerarca nazi Friedrich Kadgien, que se ocultó en Argentina al término de la Segunda Guerra Mundial.

Tanto esta mujer como su pareja permanecen bajo arresto domiciliario, después de que supuestamente intentasen ocultar en un principio la pintura tras ser descubierta por una investigación periodística, ha informado la Fiscalía argentina

Cuando la Policía argentina accedió a la casa en venta donde supuestamente estaba la obra, el cuadro en cuestión ya no estaba colgado y había sido sustituido por un tapiz, pero aún estaban las marcas. Se emprendieron entonces otros registros en varias direcciones más hasta terminar localizando el ‘Retrato de una dama’.

Europa Press

Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

| Confidencial Noticias | ,
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

| Confidencial Noticias | ,
La plenaria del Senado de la República eligió al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en medio de una agitada y accidentada sesión por cuenta de las recusaciones e impedimentos y más adelante, por la…
CNE deja sin voz ni voto a los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral (CNE) votó en contra de los senadores Cambio Radical, Temistocles Ortega y Ana María Castañeda, ratificando la sanción impuesta por el partido. Cambio Radical impuso una sanción a los senadores Ortega y Castañeda dejándoles…
Las críticas de César Gaviria al proyecto de reforma tributaria de Petro

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la república y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a través de un comunicado criticó el proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro. «En…
