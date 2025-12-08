Ir al contenido principal

Al menos trece presos han sido hallados muertos este domingo en la cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro (suroeste) tras una explosión en los exteriores del centro penitenciario que ha obligado a activar los protocolos de seguridad.

La detonación de un artefacto explosivo en las inmediaciones del penal ha provocado la movilización policial a la zona, una intersección entre dos calles situada a escasos metros de la prisión donde los agentes han hallado una amenaza contra el director del centro, según ha informado el diario ecuatoriano ‘El Universo’.

Tras ello, las fuerzas de seguridad han emprendido una intervención en el interior de la cárcel, donde han encontrado una cifra de presos muertos que asciende a trece, según las informaciones recabadas por el citado medio, la cadena Ecuavisa y el periódico local ‘Diario Correo’.

Con todo, las operaciones en el interior de la prisión aún no habrían finalizado. Según un comunicado recogido por ‘El Universo’ del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), «la Policía Nacional sigue operando dentro» del centro penitenciario «y el equipo técnico está verificando la identidad de los fallecidos».

El nuevo estallido de violencia ha llegado menos de un mes después de que las autoridades ecuatorianas anunciaran la muerte de 31 personas en dos eventos violentos ocurridos en menos de 24 horas en la misma prisión.

