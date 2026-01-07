El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que los recursos naturales son parte de la soberanía de Venezuela después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dejado claro su interés por el petróleo venezolano, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento de los «buenos oficios» de España para solventar la crisis venezolana.

«Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano», ha sostenido tajante el ministro en una entrevista en ‘RNE’, recogida por Europa Press, tras defender que «la explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado».

«Lo dice el Derecho Internacional y desde luego es lo que nosotros vamos a defender», ha añadido, horas después de que Trump haya anunciado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos después de la operación militar del sábado en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro.

Respecto a esto, Albares no ha querido pronunciarse sobre si el mandatario venezolano está detenido o secuestrado. «Yo no le voy a poner calificativos», ha afirmado, esgrimiendo que como jefe de la diplomacia no debe hacerlo.

«Lo que sí le puedo decir es que se produjo el sábado en Caracas una acción ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional», ha puntualizado, en línea con lo que también ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En este sentido, y como también hizo la víspera el jefe del Ejecutivo, ha reiterado la disposición de España a ejercer una labor de mediación. «Nosotros lo que planteamos, lo planteamos inmediatamente el sábado, son nuestros buenos oficios y eso tienen que ser las distintas partes implicadas las que lo acepten», ha señalado.

España está junto a otros muchos países europeos y latinoamericanos pidiendo la resolución pacífica de los conflictos y el respeto del derecho internacional.



Cualquier solución para Venezuela tiene que venir con el diálogo entre venezolanos y de manera democrática y pacífica. pic.twitter.com/I0icO4kvIm — José Manuel Albares (@jmalbares) January 5, 2026

«La disposición de España está ahí, y si las partes consideran que eso puede ser útil, nosotros estaremos, lo que no vamos a hacer por supuesto nunca, es una injerencia», ha puntualizado Albares, que ha indicado que la oferta de mediación es tanto entre el nuevo Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez y la oposición venezolana como «entre distintos países de la comunidad internacional».

Así, ha recordado que el Gobierno ha venido hablando tanto con el régimen de Maduro como con la oposición desde hace tiempo y también él mismo habló el sábado con Edmundo González, el candidato opositor en las presidenciales de 2024 y que la oposición asegura que fue el ganador de los comicios, si bien no ha hablado en los últimos días con María Corina Machado, la principal líder opositora y Nobel de la Paz.

«Si los buenos oficios de España sirven para poder ayudar a avanzar en esa solución que nosotros queremos dialogada, negociada, entre venezolanos, pacífica y democrática, estaremos dispuestos a hacerlo», ha recalcado el jefe de la diplomacia, esgrimiendo que en Iberoamérica España busca siempre «tender puentes» y no «atizar fuegos».

Por otra parte, Albares ha insistido en que lo ocurrido en Venezuela «es un precedente muy peligroso para el orden mundial basado en reglas» por el que apuesta España y que hay que posicionarse del lado del Derecho Internacional.