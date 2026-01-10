Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Michelle, ha advertido del «riesgo real de muerte» del exmandatario por su débil estado de salud y su encarcelamiento tras su condena por el intento de golpe de Estado de 2022.

«Las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte» de Bolsonaro «al permanecer encerrado en una habitación las 24 horas del día», ha afirmado Michelle Bolsonaro en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Globo TV. «Su integridad física es responsabilidad del Estado», ha advertido.

La ex primera dama ha destacado que Bolsonaro padece mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, hechos que atribuye a efectos secundarios de la medicación que necesita tomar. El pasado martes Bolsonaro ya sufrió una caída de la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve sin daño intracraneal, según el doctor Brasil Ramos Caiado.

«Hoy me enteré, a través de su abogado, que Jair está experimentando pérdida de equilibrio al ponerse de pie debido a la medicación. Aun así, permanece encerrado», ha apuntado Michelle Bolsonaro en un mensaje publicado en redes sociales.

Nota recomendada: Oposición en Groenlandia pide hablar con EE.UU. pero sin Dinamarca

La ex primera dama también ha expresado su preocupación por que Bolsonaro pudiera sufrir otra caída y que nadie se diera cuenta del accidente. «Cuando la seguridad la brindaba únicamente la Policía Federal, la puerta permanecía abierta. Ahora, con la Policía Penitenciaria Federal, eso ya no es posible. El miedo es real: podría volver a caerse y nadie lo oiría», ha indicado.

Bolsonaro, de 70 años de edad, cumple una pena 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022. Se encuentra interno en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo

Iván Mordisco invita al ELN a crear un bloque conjunto en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
En un video divulgado en las redes sociales, Iván Mordicos, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central, propuso al ELN, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, el EPL y las disidencias de Walter Mendoza, la creación de un bloque…
Siga leyendo

Capturan a Jorge Visbal Martelo condenado por parapolítica

| Confidencial Noticias | , ,
En un operativo de control y registro realizados en el municipio de Ponedera (Atlántico), uniformados de la Policía Nacional capturaron al expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado…
Siga leyendo