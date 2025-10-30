Ir al contenido principal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado en las últimas horas de este miércoles otro ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, matando a sus cuatro tripulantes a los que ha acusado de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico, apenas una semana después de ejecutar similares operaciones matando a unas seis personas.

«Hoy, bajo la dirección del presidente (estadounidense, Donald) Trump, el Departamento de Guerra –nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono– ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental», ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que en la operación han muerto «cuatro narcoterristas varones que se encontraban a bordo del barco» en una operación que, según ha defendido, ha tenido lugar «en aguas internacionales».

Hegseth ha declarado en el mismo mensaje que ningún efectivo del Ejército estadounidense ha resultado herido durante el ataque contra la embarcación, de la que ha dicho, como en anteriores ocasiones, que estaba «involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos».

«El Hemisferio Occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses», ha agregado antes de asegurar que su cartera «seguirá persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen».

Es ya la 14ª operación de este tipo desde que Estados Unidos iniciase el 2 de septiembre la campaña de bombardeos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas por aguas del mar Caribe y del océano Pacífico, ataques en los que han muerto ya más de 60 personas.

Europa Press

