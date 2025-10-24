Ir al contenido principal

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este viernes el despliegue de su mayor portaaviones, el ‘USS Gerald R. Ford’, en el marco de la lucha contra las organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

«Una mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, supervisar y desmantelar actores y actividades ilícitas», ha señalado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha indicado que dichas fuerzas «fortalecerán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico», así como «reducir» las actividades de las organizaciones transnacionales en la región latinoamericana.

Nota recomendada: Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia

El anuncio se produce poco después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya anunciado la muerte de los seis tripulantes de una «narcolancha» que ha vinculado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche en aguas del Caribe.

La escalada militar y retórica ha desencadenado un enfrentamiento abierto entre el presidente, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien el inquilino de la Casa Blanca tachó este miércoles de «matón y mal tipo que produce mucha droga», amenazando con tomar «medidas muy severas contra él y su país» de no frenar las declaraciones en su contra.

Con Caracas, a su vez, los ataques discursivos no han sido menos intensos y se han sumado a la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos para que la CIA opere en Venezuela, mientras que el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue indefinido de tropas y recursos en cinco provincias, ampliando la movilización original de 15.000 soldados que siguió al primer ataque estadounidense contra embarcaciones.

Puede leer también: Estados Unidos confirma el primer bombardeo a una lancha en aguas del Pacífico





