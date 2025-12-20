Ir al contenido principal

Imagen de referencia/Pixabay

Efectivos militares estadounidenses han apresado este sábado otro petrolero con hidrocarburos venezolanos que pretendía sortear el bloqueo impuesto por Washington, según informan medios estadounidenses citando fuentes conocedoras de la operación.

El asalto ha sido liderado por la Guardia Costera estadounidense con apoyo de otras secciones de las Fuerzas Armadas y se desarrolló en aguas internacionales, según las fuentes citadas por la cadena de televisión CNN.

«Este es un mensaje para (Nicolás) Maduro», ha explicado una de las fuentes consultadas por el portal de noticias Axios, en referencia al presidente de Venezuela.

Una de las fuentes de Axios ha destacado que esta toma demuestra que el despliegue militar estadounidense en el Caribe tiene un sentido. «Incluso si no tomamos el petróleo, el mensaje para todo el mundo que quiera jugar a este juego es que vamos a interceptaros cuando queramos. «¿Quién va a asumir ese riesgo?», ha planteado

Se trata de la segunda captura de un petrolero con crudo venezolano en las últimas dos semanas después de que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe tomaran el petrolero ‘Skipper’ el 10 de diciembre.

Nota recomendada: Marco Rubio dice que Maduro es socio de las disidencias y del ELN

Seis días después de la captura del ‘Skipper’, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo para todos los buques incluidos en la lista de sanciones. Por el momento no se sabe si el barco incautado este sábado estaba en la lista de sanciones.

El contingente militar estadounidense desplegado en la zona ha matado a 104 personas y destruido 29 supuestos barcos del narcotráfico desde que lanzó una operación para atajar el tráfico de droga desde Venezuela. Además, los dirigentes estadounidenses apuntan a que el objetivo sería además un cambio de régimen en Caracas.

Europa Press

