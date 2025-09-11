El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución que alerta del riesgo para la democracia en Colombia por los episodios de violencia política y avance del terrorismo, al tiempo que insta a la Unión Europea a seguir la línea de Estados Unidos e incluir en su lista de organizaciones terroristas a grupos criminales del país como el ‘Clan del Golfo’ y el ‘Cartel de los Soles‘ por dar cobertura a grupos armados colombianos.

La posición, adoptada en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia), ha salido adelante con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones; incluido el apoyo al texto del Partido Popular, Vox y PNV y el ‘no’ del PSOE, Podemos, Sumar, BNG, Bildu y Compromìs.

El texto pide en concreto a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y al Consejo (gobiernos) que incluyan en la lista al ‘Clan del Golfo’, los grupos disidentes de las FARC Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central y el ‘Cartel de los Soles‘.

Entre las reivindicaciones de la resolución de la Eurocámara destaca también la necesidad de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los atentados terroristas en Colombia, incluido el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, para que los autores sean llevados ante la justicia.