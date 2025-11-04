El exvicepresidente de Estados Unidos Richard B. Cheney, más conocido como Dick Cheney, ha fallecido a los 84 años de edad, debido a «complicaciones» derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular, según un comunicado difundido este martes por su familia.

Cheney, ‘número dos’ de la Administración de George W. Bush durante dos mandatos, falleció el lunes por la noche. Su familia ha querido recordarlo como «un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca».

«Estamos agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país», reza el comunicado recogido por los medios estadounidenses, que dedica unos mensajes de reconocimiento a quien fue su esposa durante más de seis décadas, Lynne, y también a sus dos hijas.

Cheney tiene una dilatada carrera política en la que destacaban haber sido jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford, secretario de Defensa con George H.W. Bush y vicepresidente con el hijo de este último, con el que compartió uno de los momentos clave de la historia reciente norteamericana durante los atentados del 11 de septiembre de 2011 y la posterior ‘guerra contra el terrorismo’.

Nota recomendada: Casa Blanca impone nuevas restricciones para el acceso de la prensa

Durante varias décadas, ha sido también uno de los grandes pilares del Partido Republicano, si bien en su última etapa no ha escatimado críticas contra el magnate Donald Trump, hasta el punto de asegurar que votaría por su rival demócrata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Su vida también ha estado marcada por varios problemas de salud, en particular cardiacos. Su primer infarto lo sufrió antes incluso de cumplir los 40 años y en 2012 se sometió a un trasplante de corazón que le llevó a pasar a un segundo plano político.