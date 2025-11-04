Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exvicepresidente de Estados Unidos Richard B. Cheney, más conocido como Dick Cheney, ha fallecido a los 84 años de edad, debido a «complicaciones» derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular, según un comunicado difundido este martes por su familia.

Cheney, ‘número dos’ de la Administración de George W. Bush durante dos mandatos, falleció el lunes por la noche. Su familia ha querido recordarlo como «un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca».

«Estamos agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país», reza el comunicado recogido por los medios estadounidenses, que dedica unos mensajes de reconocimiento a quien fue su esposa durante más de seis décadas, Lynne, y también a sus dos hijas.

Cheney tiene una dilatada carrera política en la que destacaban haber sido jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford, secretario de Defensa con George H.W. Bush y vicepresidente con el hijo de este último, con el que compartió uno de los momentos clave de la historia reciente norteamericana durante los atentados del 11 de septiembre de 2011 y la posterior ‘guerra contra el terrorismo’.

Nota recomendada: Casa Blanca impone nuevas restricciones para el acceso de la prensa

Durante varias décadas, ha sido también uno de los grandes pilares del Partido Republicano, si bien en su última etapa no ha escatimado críticas contra el magnate Donald Trump, hasta el punto de asegurar que votaría por su rival demócrata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Su vida también ha estado marcada por varios problemas de salud, en particular cardiacos. Su primer infarto lo sufrió antes incluso de cumplir los 40 años y en 2012 se sometió a un trasplante de corazón que le llevó a pasar a un segundo plano político.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Procuraduría destituye al exalcalde de Cartagena, William Dau

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. El Ministerio Público señaló que señaló que el entonces alcalde intervino en controversias…
Siga leyendo

Extraditan a los Estados Unidos a nueve colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional INTERPOL Bogotá, materializó la extradición de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Los nueve capturados son…
Siga leyendo

Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

| Confidencial Noticias | ,
La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
Siga leyendo

¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?

| Confidencial Noticias | , ,
Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Siga leyendo