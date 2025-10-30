Ir al contenido principal

La familia real británica ha anunciado este jueves que el rey de Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra, en medio de las acusaciones de vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

«El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada», reza un comunicado de Buckingham Palace.

Estas medidas, ha sostenido, son «necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra». «Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso», han concluido.

La cadena de televisión BBC ha informado que Andrés probablemente se mudará a una propiedad que tiene en la localidad de Sandringham, ubicada en el condenado de Norfolk, y que será financiado de forma privada por el monarca. El todavía príncipe ya ha recibido una notificación formal de la rescisión del contrato y el traslado será «tan pronto como sea posible».

El comunicado de Carlos III llega menos de dos semanas después de que el propio Andrés renunciara a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que «las continuas acusaciones» en su contra «distraen» del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Nota recomendada: Papa León XIV es optimista con la paz en Oriente Medio

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra –el hijo de Isabel II–, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

Europa Press

[email protected]
