Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El equipo legal de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja, el delincuente sexual Jeffrey Epstein, ha informado este lunes de que prevé acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense, el principal comité de investigación del órgano.

Su abogado, David Markus, ha confirmado durante declaraciones a la cadena NewsNation que Maxwell invocará dicha enmienda constitucional para evitar declarar tras ser citada por dicha comisión a medida que crece la polémica por la publicación de los archivos de Epstein, que recogen información que salpica a decenas de políticos y personalidades de numerosos países del mundo.

El presidente de la comisión, el republicano James Comer, ha insistido en que es «necesario» escuchar el testimonio de Maxwell. Por su parte, el demócrata Ro Khanna ha afirmado que Maxwell podría «hacer valer este privilegio de manera general leyendo una declaración preparada al comienzo de la comparecencia y negándose a permitir que los miembros de la comisión que la interroguen individualmente a través de su abogado, en lugar de invocar la Quinta Enmienda pregunta por pregunta».

Los demócratas siguen acusando al Departamento de Justicia de desviar su propia investigación sobre Maxwell, que se encuentra en un centro penitenciario del estado de Texas tras ser trasladada desde una cárcel federal de Florida.

El Congreso ha publicado recientemente archivos que incluyen miles de páginas del caso en un intento de transparencia de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, si bien la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El multimillonario llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra –hermano de Carlos III–, Bill Clinton o el actual presidente Donald Trump. Fue descubierto ahorcado en su celda.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

| Confidencial Noticias | ,
Foto: El Pais.com.co El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales…
Siga leyendo

¿Por qué David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella?

| Confidencial Noticias | , ,
David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal DMG, en compañía de la abogada Sondra Macollins presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y…
Siga leyendo

Gustavo Petro asegura que existía un complot para sabotear su cita con Donald Trump

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que…
Siga leyendo

Gustavo Petro está pensado en expedir una nueva emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro afirmó este martes que si la Corte Constitucional, en su autonomía e independencia, no aprueba la emergencia económica, se debe decretar otra. Durante su intervención en la segunda sesión del Consejo de Ministros que se reúne…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño reinicia su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño retoma su candidatura presidencial, esta vez, con el aval del Partido Demócrata Colombiano. En medio del anunció lanzó dardos al Centro Democrático y a su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, tras haber sido expulsado del…
Siga leyendo