El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha amenazado este jueves con detener a la líder del correísmo y excandidata presidencial, Luisa González, como parte de los supuestos «autores intelectuales» de los disturbios desatados durante las protestas de los últimos días en el marco del paro nacional contra la subida del diésel.

El titular de la cartera ha señalado durante una entrevista concedida a la cadena Teleamazonas que las autoridades detendrán «a quienes estén generando violencia (…) y no solamente a ellos, sino a aquellos autores intelectuales que están detrás de financiar la violencia, impulsar la violencia, el caos, dañar la propiedad de los propios ecuatorianos; ellos también van a pagar».

Preguntado por la identificación de esos autores intelectuales, Reimberg ha evitado dar nombres, si bien ha declarado que «algunos han salido públicamente». «Ya salió una que todavía no ha aprendido a perder, a decir que ahora va a proporcionar alimento a los manifestantes violentos que están causando caos en algunas partes de una provincia», ha agregado en alusión a la dirigente de Revolución Ciudadana, que perdió los últimos comicios frente al actual presidente del país, Daniel Noboa.

Nota recomendada: ¿Por qué la Casa Blanca ordenó el cierre de agencias gubernamentales?

El ministro ha aprovechado además para acusar a la formación opositora de buscar «el caos» a través de sus relaciones con «ciertos pseudolíderes indígenas» alegando que «no logra salir de ese duro golpe» tras perder las presidenciales el pasado abril.

González ha respondido a estas declaraciones en su cuenta de la red social X donde ha tachado a Reimberg de «incompetente y miserable». «Amenace lo que usted quiera que yo tengo todo lo que a usted le falta», ha sostenido en un mensaje en el que ha asegurado que al titular de Interior «lo que le gusta es hablar con delincuentes, ahí sí se sienta tranquilito ante ‘Fito’ (por José Macías Villamar, jefe del grupo criminal Los Choneros) pero atacar al pueblo desarmado muy machito».

