El Gobierno de México se ha sumado a las condenas internacionales al ataque de Estados Unidos contra Venezuela que ha desembocado en la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, y que ha descrito como una acción «unilateral» en violación de la Carta de la ONU.

«Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos», hace saber el Ministerio de Exteriores mexicano.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…

América Latina y el Caribe son «una zona de paz», construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional», añade el Ministerio.

«México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación», hace saber.

El Ministerio de Exteriores insta a la ONU a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.