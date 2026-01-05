Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha reclamado este lunes respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha afeado su retórica intervencionista y, si bien ha dejado la puerta abierta a la negociación, no así a las «fantasías» de una eventual anexión.

«Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero tiene que ser a través de los canales adecuados y respetando el Derecho Internacional. Y los canales adecuados no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en las redes sociales», ha señalado Nielsen en su perfil de la red social Facebook.

Nielsen ha reaccionado en estos términos a unas últimas afirmaciones de Trump reclamando el control de Groenlandia «por motivos de seguridad» y criticando la gestión de la isla que lleva a cabo Dinamarca.

Nota relacionada: «Con la caída de Maduro, los grandes perdedores fueron la CPI y la ONU»: Esteban Salazar

«Las amenazas, las presiones y las conversaciones sobre la anexión no tienen cabida entre amigos. Así no se habla con un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. Ya basta. No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión», ha instado.

El primer ministro de Groenlandia ha valorado como «una falta de respeto» estas aseveraciones de Trump relacionadas con la intervención militar estadounidense en Venezuela. «Nuestro país no es un objeto de la retórica de una superpotencia. Somos un pueblo. Una tierra. Y una democracia. Esto tiene que ser respetado», ha dicho.

Así, Nielsen ha señalado que en la isla son conscientes de su situación estratégica y de que su seguridad depende «de buenos amigos y alianzas fuertes», la cuales «se construyen bajo la base de la confianza».

«La confianza exige respeto», ha remarcado Nielsen, quien ha incidido en que la retórica del presidente estadounidense no es propia de los «verdaderos amigos» y sí «es total y absolutamente inaceptable».

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo