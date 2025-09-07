Ir al contenido principal

El coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, ha advertido este domingo de que los últimos desplazamientos forzosos ordenados por Israel en ciudad de Gaza podrían provocar que la hambruna ya declarada en ese lugar se extienda hacia el centro y el sur de la Franja de Gaza.

«Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme», ha indicado Fletcher en un comunicado.

El responsable de la ONU y subseretario general de esta organización ha resaltado que «hay una pequeña ventana hasta finales de septiembre para evitar que la hambruna se extienda hacia Deir al Balá (centro) y Jan Yunis (sur)», una ventana que «se está cerrando rápidamente».

«La muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional», ha denunciado.

Sin embargo, ha resaltado que «este horror se puede parar» y para ello pide que se permita la entrada de ayuda humanitaria, se proteja a los civiles, se aplique lo contemplado por la Corte Internacional de Justicia, se libere a los rehenes y se excarcele a los palestinos detenidos de forma arbitraria. «Alto el fuego», ha concluido Fletcher.

