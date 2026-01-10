El Gobierno iraní ha remitido una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que denuncia las «injerencias» y «amenazas» de Estados Unidos en coordinación con Israel en el marco de la oleada de protestas que se han producido en los últimos días en las principales ciudades iraníes y que se han cobrado decenas de muertos.

Teherán condena «la conducta ilegal e irresponsable de Estados Unidos en coordinación con el régimen israelí para interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitación y fomento deliberado de la inestabilidad y la violencia», según la misiva, publicada en redes sociales.

En particular señala al presidente estadounidense, Donald Trump, y al «criminal» primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por defender la necesidad de una «intervención», un «rescate» o «resultados políticos coercitivos» en una postura «evidentemente coordinada».

«Fomentan la violencia, apoyan a grupos terroristas, incitan a la desestabilización de la sociedad y aspiran a transformar las protestas pacíficas en desórdenes violentos», ha señalado el Gobierno iraní.

Teherán advierte de que ninguna ley internacional permite a un Estado «incitar a la violencia, desestabilizar sociedades o poner en marcha una ingeniería del desorden bajo el pretexto de los derechos humanos o el ‘apoyo a la gente'».

La carta recuerda las sanciones contra Irán que «violan los derechos humanos fundamentales» de la población o el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 que «se saldaron con más de 1.100 muertos inocentes».

La misiva está suscrita por el representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Aravani, quien insta a Guterres a hacer circular este documento entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

