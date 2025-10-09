Ir al contenido principal

El gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado ‘luz verde’ este jueves al acuerdo para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el regreso de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el alto el fuego en el enclave palestino.

«El Gobierno ha aprobado ahora el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos», ha anunciado la oficina de Netanyahu en una breve publicación en la red social X.

La votación del gabinete se ha retrasado más de tres horas debido a las discrepancias del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre la liberación de presos palestinos convictos durante una reunión previa con altos mandos de la Inteligencia israelí.

De hecho, poco antes de aprobarse el acuerdo, Ben Gvir ha confirmado a través de redes sociales que iba a votar en contra junto con los ministros de su partido, Otzma Yehudit, ya que la liberación de «miles de terroristas» es un «precio insoportable a pagar».

«En las conversaciones que he mantenido con el primer ministro en los últimos días, le dejé claro que bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás siga gobernando en Gaza. Esto es una clara línea roja. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así sea», ha indicado.

Nota recomendada: Trump anuncia visita a Israel para celebrar acuerdo de paz

Según ha confirmado con anterioridad la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, está previsto que el alto el fuego entre en vigor 24 horas después de la aprobación del gabinete, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los rehenes que siguen secuestrados en el enclave.

En concreto, el plan de Trump incluye la entrega de los 20 rehenes que siguen vivos, así como de otros 28 cuerpos de secuestrados. A cambio, las autoridades israelíes liberarán a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluyendo menores.

Europa Press

