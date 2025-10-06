Ir al contenido principal

Foto: Llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 5 de octubre de 2025, en Madrid (España).

El Gobierno de Israel ha informado de la deportación de otros 171 activistas de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, en sendos aviones a Grecia y Eslovaquia, y ha negado que hayan sufrido algún tipo de abuso bajo custodia.

El Ministerio de Exteriores ha asegurado que en este grupo de «provocadores» hay ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

«Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria», ha dicho, en alusión a las acusaciones de malos tratos y que, según Israel, son en realidad «mentiras» dentro de «una campaña planificada de falsas noticias».

En este sentido, el departamento que dirige Gideon Saar ha esgrimido que «el único incidente violento» que ha tenido lugar durante el periodo de arresto de los activistas es la supuesta agresión por parte de una ciudadana española a una funcionaria de la prisión de Ktziot.

La Policía israelí ha confirmado que esta activista permanecerá detenida al menos hasta el miércoles, por lo que no será deportada de momento. En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla, de los cuales 21 regresaron el domingo y otros 28, en principio, iban a retornar este lunes.

Europa Press

