Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: referencia/Europapress

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha acusado este miércoles a las autoridades de Israel de «sobrepasar el límite de la proporcionalidad» tras el ataque perpetrado el lunes contra un hospital situado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde murieron una veintena de personas, entre ellos cinco periodistas.

Durante su intervención en el marco del Encuentro de Rimini, un festival católico anual que se celebra todos los años en la citada ciudad italiana, Meloni ha condenado el ataque israelí contra el Hospital Naser.

«No hemos dudado ni un segundo en apoyar el derecho de Israel a defenderse tras el horror del 7 de octubre de 2023, pero no podemos permanecer en silencio ahora que se ha cruzado el límite de la proporcionalidad», ha lamentado.

Así, ha señalado que estos ataques «se han llevado demasiadas vidas inocentes y afectan incluso a comunidad cristianas». «El asesinato de periodistas no tiene justificación alguna. Es un ataque inaceptable contra la libertad de prensa y contra todos aquellos que arriesgan sus vidas para informar sobre la tragedia de la guerra», ha dicho, según informaciones del diario ‘L’Espresso’.

«Italia está reafirmando su papel en Gaza», ha dicho, al tiempo que ha destacado las evacuaciones realizadas de pacientes en estado crítico desde el enclave palestino. «Hay algunos que pasan de largo y otros que salvan niños. Estoy orgullosa de ser de los segundos», ha añadido.

Nota recomendada: Genocidio: El Nuevo Antisemitismo

Además, Meloni ha lamentado que la Unión Europa «se dirige a la irrelevancia geopolítica» al ser «incapaz de responder de forma efectiva a los desafíos en materia de competencia que constituyen China y Estados Unidos». «Estoy de acuerdo con otras críticas que he escuchado sobre la situación actual de la UE, y llevo muchos años criticándo esto», ha apuntado.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada asegura que la campaña Petro Presidente violó los topes de campaña

| Confidencial Noticias | ,
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron la ponencia en la que proponen sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales, que, de acuerdo con el…
Siga leyendo

¿Hacia dónde apunta el Ministerio de Cultura con el programa Artes Para la Paz?

| Confidencial Noticias | ,
El ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Educación, hizo la presentación pública del programa Artes para la Paz. De acuerdo con la ministra, Yannai Kadamani Fonrodona, la iniciativa fortalece la…
Siga leyendo

Condenan a un exdirector del DAS del gobierno Uribe por tortura psicológica a Claudia Julieta Duque

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Colprensa El exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque de Silvestri, en 2004 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión por la jueza décima Penal…
Siga leyendo

Fuerzas Especiales refuerzan la seguridad en Cali

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) de 50 integrantes de la fuerza elite que conforman las Fuerzas Especiales para el combate urbano antiterrorista. Estos Uniformados estarán a cargo de…
Siga leyendo

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción judicial en el proceso por manipulación de testigos

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, renunció a la prescripción del proceso judicial que se lleva en segunda instancia por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Uribe fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra…
Siga leyendo