El Kremlin ha asegurado este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, «está abierto a una paz seria» en Ucrania y ha advertido de que no está dispuesto a aceptar «ningún truco» que «permita generar un respiro temporal» a Ucrania, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha sostenido que el mandatario «está abierto a la paz, una paz seria, y a decisiones serias». «No está abierto a ningún truco destinado a ganar tiempo y a crear un respiro temporal y artificial (a Ucrania)», ha subrayado.

Así, ha especificado que las garantías para la no adhesión de Ucrania a la OTAN es un asunto «clave» en las actuales conversaciones. «Naturalmente, este asunto es clave y, por supuesto, merece una discusión especial en comparación con otros asuntos», ha explicado.

«Sobre esto precisamente va el proceso de negociaciones y me gustaría recalcar que no queremos llevarlo a cabo en un formato megáfono», ha argüido, en referencia a no dar detalles a la prensa sobre las exigencias de Moscú respecto a unas garantías para que Kiev no se sume a la Alianza Atlántica.

Nota recomendada: Detienen a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Por ello, ha declinado pronunciarse sobre si sería posible un acuerdo antes de Navidad, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. «No voy a especular sobre marcos temporales. Creo que sería lo menos oportuno ahora mismo», ha afirmado durante su rueda de prensa diaria.

Peskov ha indicado además que por ahora «no hay discusiones» con Estados Unidos sobre los posibles progresos en los contactos entre Washington, Kiev y otros países europeos en Alemania, si bien ha subrayado que Moscú «espera» que el país norteamericano «comparta la visión de lo que se está discutiendo hoy en Berlín».

Por último, ha reiterado que Moscú reconoce los esfuerzos «sinceros» del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr un acuerdo. «Quiere un acuerdo para el conflicto y está llevando a cabo esfuerzos. Todo su equipo se está esforzando. Lo valoramos en alto grado», ha apostillado el portavoz del Kremlin.

Europa Press

