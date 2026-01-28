Ir al contenido principal

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha amenazado con «usar la fuerza» si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con las autoridades del país norteamericano, según unas declaraciones preparadas para su intervención de este miércoles ante el Senado.

«Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio», rezan las notas de Rubio, a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.

La dirigente venezolana «conoce muy bien el destino de (el presidente, Nicolás) Maduro», ha considerado el jefe de la diplomacia estadounidense, en un extracto del discurso que se prevé que pronuncie ante la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.

El titular de la cartera diplomática ha recordado asimismo en el texto de su comparecencia que Rodríguez se ha «comprometido» a abrir el sector energético del país latinoamericano a las empresas de Estados Unidos, proporcionarles un acceso «preferente» a la producción de petróleo, así como a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.

La intervención de Rubio de este miércoles será la primera en la que responderá ante el Congreso por la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero contra la capital venezolana, Caracas, y alrededores y que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de un centenar de personas.

Estas palabras aún no pronunciadas llegan después de que la presidenta interina de Venezuela haya señalado a principios de esta semana que su país «ya ha tenido suficiente» de la injerencia de Washington: «Ya basta de órdenes, ya basta de órdenes extranjeras».

El secretario de Estado recibirá en la misma jornada a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de acuerdo a su agenda oficial difundida en la página web del Departamento. El encuentro, previsto en la sede del organismo en Washington a las 13.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), tendrá lugar a puerta cerrada y dos semanas después de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 se reuniera en la capital estadounidense con el presidente, Donald Trump, a quien hizo entrega de su galardón.

El inquilino de la Casa Blanca insinuó la semana pasada que quiere «involucrar» a Machado en el futuro de Venezuela, si bien hasta el momento ha respaldado a Delcy Rodríguez, la que fuera ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro, para pilotar la transición en el país latinoamericano.

