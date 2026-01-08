Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con el «infierno» si las fuerzas de seguridad «empiezan a matar gente» durante las manifestaciones de los últimos días por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, si bien organizaciones de Derechos Humanos apuntan a decenas de fallecidos en el marco de las protestas.

«Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro», ha declarado durante una entrevista telefónica con el comentarista Hugh Hewitt, quien le ha dicho que, de hecho, decenas de personas ya han fallecido en el país centroasiático.

Trump ha salido al paso de la respuesta de su interlocutor alegando que «algunos han muerto por problemas de control de multitudes y otras cosas». Así, ha asegurado que ha habido al menos tres estampidas en las que han muerto personas.

«No estoy seguro de poder responsabilizar necesariamente a alguien por ello. Ellos saben, y se les ha dicho muy tajantemente (…) que, si hacen eso, van a tener que pagar un infierno», ha agregado el mandatario estadounidense.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes –con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial–, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas.

Europa Press

