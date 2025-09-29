Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con retirar la financiación a la ciudad de Nueva York en el caso de que el candidato del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, que es el favorito en las encuestas, gane las elecciones al Ayuntamiento.

Trump ha sostenido a través de un mensaje en su perfil de la red social Truth Social que Mamdani «demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado» al Partido Republicano, alegando que «tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia».

«Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir con sus falsas promesas comunistas. No lo conseguirá, así que, ¿qué sentido tiene votar por él? Esta ideología ha fracasado siempre, durante miles de años. Volverá a fracasar, y eso está garantizado», ha manifestado.

La carrera por la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos se vio sacudida en la víspera, cuando el actual alcalde, Eric Adams, anunció su retirada de la campaña a la reelección, apenas cinco semanas antes de la cita en las urnas y en medio de las bajas cifras en las encuestas y las dificultades para recaudar fondos.

Adams, que ganó los comicios en 2021 por el Partido Demócrata, se había postulado en esta ocasión como independiente tras la victoria de Mamdani en las primarias de la formación política. El actual alcalde, que ha incumplido la fecha límite para que su nombre no apareciera en la papeleta, seguirá apareciendo como una posible opción para los votantes a pesar de su decisión.

Hasta ahora, Mamdani ha contado con entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre el exgobernador del estado de Nueva York y ahora candidato independiente Andrew Cuomo, que cuenta con el respaldo de Trump. Por detrás de ambos se encuentra el aspirante del Partido Republicano Curtis Sliwa.

Europa Press

