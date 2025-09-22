Ir al contenido principal

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reprochado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que esté repitiendo «las mismas mentiras» en relación con los ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas, supuestamente del narcotráfico, en aguas internacionales del Caribe.

Leavitt se ha referido a la carta remitida por Maduro en la que atribuye a «noticias falsas» la escalada de la tensión. «Francamente, creo que ha habido muchas mentiras repetidas por Maduro en esa carta y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado», ha afirmado en rueda de prensa.

«Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado que quiere recurrir a los medios que sean necesarios para impedir la entrada en Estados Unidos del tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano», ha añadido.

La publicación de esta carta se ha producido apenas un día después de que Trump advirtiera a Venezuela de consecuencias «incalculables» si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de «lo peor del mundo», unas declaraciones a las que Maduro ha respondido que «basta de amenazas».

En la reciente escalada de tensiones entre ambos países, Venezuela ha acusado a Estados Unidos de desencadenar una «guerra no declarada» en el Caribe y ha exigido una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han dejado ya al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington, por su parte, ha enviado varios buques de guerra al Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y ha desplegado cazas F-35 que se encuentran en Puerto Rico.

