Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha matizado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez «hace lo que queremos».

Trump ha concedido una entrevista a ‘The New York Post’ en la que ha sido interrogado por su anuncio de que «se haría cargo» de Venezuela tras la captura del presidente estadounidense Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadounidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país.

Nota relacionada: Donald Trump lanza advertencia a Petro: «Tiene que cuidarse»

«No, si la vicepresidenta de Maduro… Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso», ha explicado Trump, aunque ha subrayado que «estamos preparados» a enviar militares. «Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera», ha adelantado. Trump ha destacado que «hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende».

Sin embargo, tras la captura de Maduro, Rodríguez ha comparecido en la televisión pública para subrayar que Maduro es el «único» presidente del país y ha exigido la liberación inmediata del mandatario y de su esposa, también apresada, Cilia Flores.

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Las críticas de Mauricio Cárdenas al aumento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos…
