El presidente estadounidense, Donald Trump, ha matizado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez «hace lo que queremos».
Trump ha concedido una entrevista a ‘The New York Post’ en la que ha sido interrogado por su anuncio de que «se haría cargo» de Venezuela tras la captura del presidente estadounidense Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadounidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país.
«No, si la vicepresidenta de Maduro… Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso», ha explicado Trump, aunque ha subrayado que «estamos preparados» a enviar militares. «Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera», ha adelantado. Trump ha destacado que «hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende».
Sin embargo, tras la captura de Maduro, Rodríguez ha comparecido en la televisión pública para subrayar que Maduro es el «único» presidente del país y ha exigido la liberación inmediata del mandatario y de su esposa, también apresada, Cilia Flores.