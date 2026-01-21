Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha retomado este martes sus críticas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le ha reprochado que quiera «gobernar el mundo» a través de las redes sociales.

«¿Se han dado cuenta de que Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter? Fantástico, cada dice una cosa. ¿Creen que es posible tratar a la gente con respeto son mirarla a la cara?», se ha preguntado el presidente brasileño en un acto de entrega de viviendas celebrado en Río Grande del Sur.

Las palabras de Lula se enmarcan dentro de un discurso en tono electoral en el que ha incidido en la necesidad de alejarse de las redes sociales y «recuperar el humanismo», alertando al mismo tiempo de las «mentiras» que aparecen en estas plataformas, según recoge el portal G1.

«Es necesario que no caigamos en el algoritmo (…) que algunos quieren que veamos, que creamos. Es necesario recordar que hay unas elecciones (…) porque si no somos inteligentes, la mentira vencerá a la verdad», ha advertido.

Nota recomendada: Lula da Silva pide separar la geopolítica de las urgencias climáticas

Las críticas de Lula hacia Trump rompen además con una suerte de tregua que ambos mandatarios parecían haberse dado desde finales del año pasado después de que alcanzar una serie de acuerdos para levantar algunos de los peores aranceles que el presidente de Estados Unidos comenzó a imponer a más de medio mundo.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno Nacional firmó el decreto 0030 de 2026, derogando el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 firmando durante el período de Juan Manuel Santos con el cual se creó la prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas. …
Siga leyendo

Registraduría denunciará a quienes presentaron firmas falsas para validar candidaturas

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció acciones penales en contra de dos aspirantes que entregaron información falsa en el proceso de validación de firmas para candidaturas independientes. La acción penal será presentada en contra de los…
Siga leyendo

La tercera vía de Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de…
Siga leyendo

¿Por qué la Fiscalía retiró la imputación al director de la UNP?

| Europa Press | ,
La Fiscalía ha retirado la petición de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay a principios de junio de 2025 en la capital del país, Bogotá, tras el que…
Siga leyendo

Educación flexible para adultos: cómo retomar los estudios y avanzar profesionalmente

| Confidencial Noticias |
En un contexto social y económico cada vez más dinámico, la educación ha dejado de ser un proceso exclusivo de una etapa temprana de la vida. Hoy, jóvenes y adultos buscan retomar o continuar su formación académica en momentos diversos, muchas veces después…
Siga leyendo