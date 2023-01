Las frases de Benedicto XVI como “Doctor de La iglesia católica”

El papa emérito Benedicto XVI deja un legado de sabiduría así lo afirmó el Cardenal Müller, Prefecto Emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, también dijo hoy que Benedicto tenía “profunda sabiduría como partícipe del amor de Dios”, “gran pensador” y un “verdadero Doctor de la Iglesia para hoy”.

Sus primeras palabras tras ser elegido Papa

El 19 de abril de 2005, luego del Cónclave donde fue elegido, Benedicto XVI pronunció sus primeras palabras desde el balcón de la Basílica de San Pedro:

“Queridos hermanos y hermanas: después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones”, declaró.

El sentido del sufrimiento

“La locura de la Cruz es convertir el sufrimiento en grito de amor a Dios”. Esta es una de las frases más conocidas de Benedicto XVI.

Lo dijo el 14 de septiembre de 2012, el día que la Iglesia celebra la Exaltación de la Cruz y al firmar la exhortación Ecclesia in Medio Oriente en la Basílica greco-melquita de San Pablo de Harissa. La fe y la razón El entonces Cardenal Ratzinger habló acerca de la fe y teología durante una conferencia en el encuentro de presidentes de comisiones episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, celebrado en Guadalajara (México). Fue en este lugar donde aseguró que “la razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana”. Sobre el aborto El Papa Benedicto XVI defendió tenazmente el derecho a la vida de todas las personas durante un discurso en 2007, donde aseguró que el aborto “no puede ser un derecho humano, es totalmente opuesto. Es una gran herida en la sociedad”. La importancia del matrimonio “El amor es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el mundo”. Esta frase la pronunció Benedicto XVI en su homilía durante la Misa de clausura del VII Encuentro Mundial de las Familias en 2012, en el Parque Bresso de Milán ante más de un millón de fieles. El significado de ser cristiano “Ser cristiano no es una especie de traje que se usa en lo privado”, afirmó Benedicto XVI el 30 de mayo de 2011 en la audiencia a los participantes de la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Dónde estaba Dios durante las masacres del nazismo? El 28 de mayo de 2006 Benedicto XVI llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. En un intenso discurso, el Papa rogó por “la gracia de la reconciliación” y cuestionó: “¡Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar! Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal?”. “No podemos escrutar el secreto de Dios. Sólo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción”, subrayó. Su mensaje a los jóvenes En la homilía de la Vigilia que pronunció en septiembre de 2011 ante miles de jóvenes reunidos en la Feria de Friburgo, el Papa Benedicto XVI alentó a todos los presentes a tener “la osadía de ser santos brillantes, en cuyos ojos y corazones reluzca el amor de Cristo, llevando así luz al mundo” que vive en la oscuridad. En una de sus visitas a España Durante su discurso en Cuatro Vientos, en España, Benedicto XVI pronunció la siguiente frase, aún recordada: “Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra”. Su despedida Tras renunciar al Pontificado, Benedicto XVI afirmó: “Gracias de corazón y pido perdón por mis errores”. Otras frases recordadas

01 de mayo de 2005: “Deseo que no falte el trabajo, especialmente para los jóvenes, y que las condiciones laborales sean cada vez más respetuosas de la dignidad de la persona”, dijo en su primer rezo desde el Palacio Apostólico.

31 de julio de 2005: Expresó su satisfacción por el abandono de las armas del grupo independentista norirlandés IRA e instó a “emprender nuevos pasos” en el mundo para lograr “una paz justa y duradera”.

01 de enero de 2006: En su primera misa de Año Nuevo dijo que ante “el terrorismo, el nihilismo y el fundamentalismo fanático” es necesario “un verdadero impulso de valentía y de fe en Dios y en el hombre para elegir recorrer el camino de la paz”.

12 de septiembre de 2006: En la Universidad alemana de Ratisbona, reprodujo un diálogo entre el emperador bizantino Manuel II Paleólogo con un persa, a quien dijo que en Mahoma sólo se veían “cosas malas e inhumanas, como su orden de difundir la fe usando la espada”. Esta cita, que el papa aclaró en días posteriores, provocó protestas en el mundo islámico.

04 de mayo de 2007: En su primera visita pastoral a América afirmó que “Latinoamérica es el continente de la esperanza”.

19 de julio de 2008: Pidió perdón en Sidney (Australia) por los casos de pederastia y aseguró que “los responsables deben ser llevados ante la justicia”.

12 de febrero de 2009: Calificó el genocidio judío de “crimen contra Dios y la humanidad” y afirmó que “la minimización de este terrible crimen es intolerable y totalmente inaceptable”

17 de marzo 2009: En referencia al SIDA dijo en Yaundé (Camerún) que no se combate solo con dinero “ni con la distribución de preservativo, que, al contrario, aumentan el problema”. Según analistas vaticanos, era la primera vez que un papa pronunciaba públicamente la palabra “preservativo”.

07 de octubre 2009: “La renovación en la Iglesia debe comenzar en quien manda y extenderse al resto”, dijo en el Vaticano, al añadir que cualquier reforma debe hacerse “desde dentro de la Iglesia y jamás contra la Iglesia”.

11 de junio de 2010: En la clausura del Año Sacerdotal y en referencia a las víctimas de pederastia dijo: “También nosotros pedimos perdón insistentemente a Dios y a las personas afectadas, mientras prometemos que queremos hacer todo lo posible para que semejante abuso no vuelva a suceder jamás”.

01 de enero 2012: En la primera misa del año en la Basílica de San Pedro dijo que tras las tragedias de dos guerras mundiales “educar a los jóvenes en la justicia y en la paz” es un deber que compete a cada generación.

11 de febrero de 2013: “Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino”, dijo en latín y sorprendió con su renuncia, la primera de un papa en la historia moderna de la Iglesia.

Foto: cortesía.