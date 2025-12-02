Ir al contenido principal

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha afirmado este martes que tiene un plan de contingencia en caso de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, huya del país latinoamericano, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, al ser preguntada en rueda de prensa por qué medidas tomará Washington si Maduro abandona su país, ha asegurado que esta cartera ministerial tiene «una respuesta planificada y lista», y ha dicho que están a «la entera disposición» del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, «para hacer lo que sea necesario».

«Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos», ha declarado la portavoz, tras reiterar que su «objetivo es eliminar a los narcoterroristas y erradicar esa amenaza, que está envenenando al pueblo estadounidense». «Esta es una misión crucial para proteger al país, y nos enorgullece formar parte de ella», ha agregado.

De hecho, ha confirmado que desde que iniciaron la campaña de bombardeos contra embarcaciones en la región en septiembre han llevado a cabo «un total de 21 ataques contra barcos con drogas, con 82 narcoterroristas muertos», alegando que «cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos».

A su vez, como confirmó en la víspera la Casa Blanca, ha confirmado un segundo ataque contra los supervivientes de un primer bombardeo contra una embarcación en el que finalmente murieron los once tripulantes, sosteniendo que la decisión –tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada «al cien por cien» por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth– buscaba «garantizar la destrucción del barco y la eliminación de una amenaza para Estados Unidos».

«Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. (…) Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas. Sabemos qué llevan, de dónde vienen y adónde van. Y están intentando traer drogas a nuestras costas que matan y dañan a ciudadanos estadounidenses», ha asegurado.

Europa Press

