Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Google pagará 24,5 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que suspendiera su canal de la plataforma de vídeos YouTube tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Según un documento judicial revelado este lunes y del que se ha hecho eco la agencia de noticias Bloomberg, la compañía ha acordado con el mandatario un pago de 22 millones de dólares (18,75 millones de euros) a la «construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca», mientras que el resto de la indemnización irá a parar a otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump, como la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

Nota recomendada: Inteligencia artificial: la nueva era de los teléfonos inteligentes

Se trata del tercer gigante tecnológico en llegar a un pacto de este tipo con el inquilino de la Casa Blanca, después de que Facebook, propiedad de Meta, y Twitter, ahora X, también suspendieran las cuentas de Trump en sus plataformas alegando que sus publicaciones podían incitar a la violencia durante los disturbios de principios de 2021.

Así, la primera de ellas acordó en enero de este año resolver la demanda de Trump con una indemnización de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) y un mes más tarde, la compañía propiedad de su entonces asesor Elon Musk aceptó un pago de 10 millones de dólares (casi 9 millones de euros).

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Armando Benedetti invita a todos los ministros a renunciar a la visa de Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer…
Siga leyendo

¿Es posible reubicar la sede de Naciones Unidas como propone el Gobierno Petro?

| Europa Press | ,
El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de…
Siga leyendo

Antonio Correa pide no destruir la maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal

| Confidencial Noticias | , ,
El senador Antonio Correa dio a conocer su desacuerdo con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública en la lucha contra la extracción minera que no cumple con las condiciones adecuadas y que destruye el medio ambiente. El…
Siga leyendo

Donald Trump retira la visa a Gustavo Petro y Petro responde: «no me importa»

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este sábado la retirada del visado diplomático por parte de la Administración estadounidense porque «rompe todas las normas de inmunidad» en las que se basa la ONU. «Lo que hace el gobierno de EEUU…
Siga leyendo

Ejército rescata a dos menores de edad reclutados por el ELN

| Confidencial Noticias | ,
En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado…
Siga leyendo