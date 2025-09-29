Google pagará 24,5 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que suspendiera su canal de la plataforma de vídeos YouTube tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Según un documento judicial revelado este lunes y del que se ha hecho eco la agencia de noticias Bloomberg, la compañía ha acordado con el mandatario un pago de 22 millones de dólares (18,75 millones de euros) a la «construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca», mientras que el resto de la indemnización irá a parar a otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump, como la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

Se trata del tercer gigante tecnológico en llegar a un pacto de este tipo con el inquilino de la Casa Blanca, después de que Facebook, propiedad de Meta, y Twitter, ahora X, también suspendieran las cuentas de Trump en sus plataformas alegando que sus publicaciones podían incitar a la violencia durante los disturbios de principios de 2021.

Así, la primera de ellas acordó en enero de este año resolver la demanda de Trump con una indemnización de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) y un mes más tarde, la compañía propiedad de su entonces asesor Elon Musk aceptó un pago de 10 millones de dólares (casi 9 millones de euros).