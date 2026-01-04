Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha anunciado este domingo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá ante la corte este lunes a las 12.00 horas (18.00, hora peninsular española).

«Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12.00 horas», ha informado el tribunal en un breve comunicado.

«Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A», ha explicado el escueto texto difundido este domingo. Está previsto que además de Maduro también comparezca su esposa, Cilia Flores.

Nota relacionada: Nicolás Maduro rompe su silencio desde EE.UU. en nuevos videos revelados

Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’ y después llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El mandatario venezolao está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de «fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada». En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo

Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Siga leyendo