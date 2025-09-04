Ir al contenido principal

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este jueves desde la capital de Ecuador, Quito, que la Administración Trump ha designado como organizaciones terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos con motivo de su visita al país latinoamericano.

«Destinaremos 13,7 millones de dólares (11,7 millones de euros) a la lucha contra las drogas y la delincuencia. Trabajaremos también para invertir seis millones de dólares en drones y vehículos aéreos no tripulados para Ecuador para que la Armada de Ecuador pueda combatir este flagelo», ha explicado durante una rueda de prensa junto a su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Estas medidas –ha explicado Rubio tras verse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa– forman parte de un plan a largo plazo para estacionar tropas estadounidenses en suelo ecuatoriano, una posibilidad que permitiría llevar a cabo entrenamientos y operaciones conjuntas para «enfrentar amenazas comunes».

Nota recomendada: Estados Unidos advierte a Venezuela que los ataques no se detendrán

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el pasado mes de junio una reforma constitucional para permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país, prohibida en 2009 durante el mandato de Rafael Correa, en medio de las advertencias de la oposición sobre la pérdida de soberanía territorial.

Según el presidente ecuatoriano, el despliegue estadounidense ayudará a combatir el crimen organizado y aseguró que durante el periodo en el que Estados Unidos ocupó la base de Manta aumentaron en casi un 500 por cien las incautaciones de cocaína.

Importancia de las relaciones económicas

Además de combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, Rubio ha expresado su intención de ampliar las relaciones económicas con Ecuador. «No estoy a cargo de los aranceles, pero entiendo su importancia en nuestra relación bilateral. Hemos avanzado mucho en ese sentido. Hemos avanzado mucho en nuestras negociaciones y esperamos pronto hacer un anuncio positivo», ha dicho.

La visita de Rubio a Quito se produce después de que Estados Unidos y Ecuador anunciasen hace pocos días que ultiman un acuerdo para que el país latinoamericano reciba hasta 300 migrantes por año, previsiblemente sin antecedentes penales, en medio de los planes de la Administración Trump para agilizar las deportaciones.

Noboa se ha mostrado afín a algunas de las tesis esgrimidas desde Estados Unidos en relación a la presencia de mafias en la región y ha declarado, por ejemplo, como una organización terrorista al Cártel de los Soles, un paso también dado por Washington.

Europa Press

