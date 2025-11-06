Ir al contenido principal

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido separar el contexto político de las urgencias climáticas. En este contexto, ha criticado las «rivalidades estratégicas, conflictos armados que desvían la atención y agotan los recursos que deberían destinarse a afrontar el calentamiento global».

«Estas fuerzas extremistas fabrican noticias falsas para obtener réditos electorales y perpetuar en las futuras generaciones un modelo que debería superarse y que nos muestra desigualdades socioeconómicas perpetuas y degradación ambiental», ha señalado en su discurso en la sesión de plenaria de los líderes generales en la Cumbre del Clima (COP30), que comienza hoy en Belén (Brasil) y que se extenderá hasta el viernes 21.

Asimismo, ha instado a superar la «falta de conexión entre los círculos diplomáticos y la realidad». «La gente no comprende qué son las emisiones ni las toneladas métricas de carbono, pero todos conocen los efectos de la contaminación», ha resaltado.

A juicio de Lula, el cambio climático es consecuencia de la misma dinámica que ha «fracturado» las sociedades durante siglos, «dividiéndolas entre ricos y pobres y separando al mundo entre países desarrollados y en desarrollo». «Será imposible contener el cambio climático sin superar la desigualdad», ha resaltado.

Europa Press

[email protected]
