El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha animado a su predecesor, Jair Bolsonaro, a que demuestre que es inocente durante el juicio por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que ha comenzado este martes.

«Espero que se haga justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Él puede defenderse como yo no pude. Y no me quejé, no lloré, luché. Si es inocente, que demuestre que lo es», ha dicho en declaraciones recogidas por el diario ‘O Globo’.

Además, ha sostenido que «la gente solo tiene que ser sincera» y «contar los hechos tal como son». «Nadie necesita inventar nada. Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz. La gente está empezando a darse cuenta del desastroso periodo de la historia brasileña que vivimos», ha agregado.

Lula ha realizado estas declaraciones en Sao Paulo coincidiendo con la primera jornada del histórico juicio contra Bolsonaro, marcado por las fuertes medidas de seguridad y la ausencia del expresidente.

Bolsonaro –en detención domiciliaria– y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.

Mininterior pide al Congreso de la República discutir el proyecto de presupuesto general

| Confidencial Noticias |
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose. “No…
Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias |
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias |
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

| Confidencial Noticias |
En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias |
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
