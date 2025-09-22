Ir al contenido principal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a los campesinos del país prepararse para «tomar las armas» ante un posible ataque a manos del Ejército de Estados Unidos a medida que aumenta la tensión en la zona a raíz de los últimos bombardeos perpetrados contra embarcaciones en el Caribe.

El mandatario, que ha asegurado que el país caribeño se encuentra «bajo la amenaza de Estados Unidos», ha manifestado su confianza en que los campesinos darán «un paso al frente» para defender el país en caso de agresión, según informaciones recogidas por la cadena de televisión VTV.

«Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano», ha afirmado.

El jefe de Estado ha hecho hincapié en que Venezuela está siendo amenazada, pero ha defendido que el país se encuentra «más unido que nunca» para garantizar «la soberanía, la paz y el derecho a la vida». «Le decimos al imperio que basta de amenazas», ha aclarado.

Sus comentarios llegan poco después de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciara un despliegue en varias zonas del país para ofrecer medidas de «entrenamiento» y «adiestramiento en el manejo de armas» en el marco de un «plan de defensa territorial» puesto en marcha recientemente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha calificado la jornada como un «hito» en la «revolución militar» del país y ha asegurado que con estas acciones se busca «defender centímetro a centímetro la patria».

Europa Press

Lo que dice Medicina Legal sobre la muerte de Nicolás Ávila

| Confidencial Noticias | ,
El dictamen de Medicina Legal entregado a la Fiscalía General de la Nación que determina las causas de la muerte del diplomático, Nicolás Ávila, establece la presencia de sustancias psicoactivas en su organismo. El documento revelado por el diario El…
Juan Carlos Losada busca una curul en el Senado

| Confidencial Noticias | ,
El representante a la cámara por Bogotá del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, se encuentra entre los que congresistas que quieren dar un salto al Senado de la República para el período 2026 – 2030. Losada ha sido una de las voces que más duro ha…
JEP recupera en Medellín los cuerpos de seis desaparecidos en 2002

| Europa Press | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha recuperado este sábado los cuerpos de seis personas desaparecidas forzadamente en 2002 en el sector de La Escombrera, en Medellín. Cuatro de las víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus…
«Operaciones militares contra el Clan del Golfo seguirán aunque se adelanten diálogos de paz»: ministro de Defensa

| Europa Press | ,
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que su cartera planea «continuar la ofensiva contra» el clan del Golfo, pese al inicio, horas antes, de los diálogos de paz entre el Ejecutivo y el grupo armado en Doha, capital de…
La apuesta al Senado de los Chagüi

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Jorge David Pastrana (Davo Pastrana), exalcalde de Sahagún – Córdoba/Foto tomada de X Las familias políticas en el departamento de Córdoba se encuentran en reuniones de última hora para definir a los nombres de las personas que se encargarán de…
