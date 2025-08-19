Ir al contenido principal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país a lo largo de esta semana, una medida que se enmarcan en su «plan de paz» para garantizar la «tranquilidad y la soberanía» ante amenazas externas.

El mandatario, que ha asegurado que se trata de «otro elemento clave» de su plan para Venezuela, que incluye el despliegue de «toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores». Durante una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país, Maduro ha afirmado que el despliegue se realizará «palmo a palmo».

«La milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes. (…) Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura», ha sostenido, al tiempo que ha abogado por convertir Venezuela en un lugar «inexpugnable».

En este sentido, ha matizado que se trata de «milicias preparadas, activadas y armadas». «Seguiré avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, en todas las fábricas y centros de trabajo de todo el país», ha apuntado. «Ningún imperio va a tocar la tierra sagrada de Venezuela», ha añadido.

La medida ha sido anunciada poco después de que el Gobierno estadounidense situara en 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) la recompensa a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, elevando así la cifra de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) anunciada a principios de este año.

Washington ha justificado esta decisión, según la Fiscalía, porque «hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio» dirigente venezolano, mientras que su cartera «ha incautado más de 700 millones de dólares (casi 600 millones de euros) en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más».

Europa Press

