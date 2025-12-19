Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este viernes que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, está cooperando activamente con grupos armados vinculados al narcotráfico como las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, para exportar droga a Estados Unidos.

«Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países», ha manifestado Rubio en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.

En la rueda de prensa, Rubio ha declarado que «estos grupos terroristas criminales» representan «la amenaza más importante de la región» y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos, con diferente resultado.

«Tenemos gobiernos que cooperan, como Panamá, Costa Rica o El Salvador», ha indicado Rubio antes de asegurar que incluso mantiene «muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente», en referencia a Gustavo Petro.

«Lo que simplemente busca nuestro país es la seguridad del hemisferio», ha añadido Rubio, que no se ha pronunciado explícitamente sobre el actual bloqueo impuesto por Trump a la exportación de crudo venezolano.

Nota recomendada: Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

La razón por la que Venezuela recibe tanta atención, ha juzgado Rubio, «es porque Venezuela es un país con un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas», ha hecho saber el secretario de Estado antes de mencionar a Irán y Hezbolá, como ha comentado en otras ocasiones.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
Siga leyendo

La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Siga leyendo

Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Siga leyendo