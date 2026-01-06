Ir al contenido principal

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha repudiado la figura de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, de quien ha dicho que es «todavía más despiadada» que su predecesor, Nicolás Maduro, y que «nadie en Venezuela se fía de ella».

«Todo el mundo en Venezuela y en el extranjero sabe quién es y el papel que ha jugado», ha declarado Machado en una entrevista a la cadena estadounidense CBS, la última en su ronda de declaraciones a los medios estadounidenses desde la operación militar de EEUU que desembocó el pasado fin de semana en la «captura», como la llama Washington, de Maduro y de su mujer, Cilia Flores.

Nota recomendada: Donald Trump lanza nueva advertencia a Delcy Rodríguez: «pagará un precio más alto»

Machado desde entonces intenta recuperar un papel destacado en la transición que Estados Unidos está dirigiendo en el país, si bien el presidente Donald Trump ha expresado serias dudas sobre su viabilidad como dirigente dado que, esgrimió el mandatario, no cuenta con el respeto ni la lealtad suficiente en su país.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz ha expresado su creencia de que Rodriguez ha recibido órdenes de EEUU de «emprender acciones para desmantelar estructuras criminales» que Washington percibe al servicio de Maduro «para completar una transición democrática.

«El caso es que nadie se fía de ella», ha añadido Machado, quien ha descrito a la presidenta encargada como «el enlace principal» en las comunicaciones de Venezuela con sus aliados internacionales, Rusia e Irán. «Es todavía más despiadada que Maduro», ha aseverado.

Europa Press

