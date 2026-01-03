Ir al contenido principal

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha celebrado este domingo la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, por parte de EEUU, asegurado que ha llegado «la hora de la libertad» para Venezuela y reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.

«Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país», ha manifestado la opositora.

En un momento en que sostiene «Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos», Machado se ha comprometido a «poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional», en lo que ha descrito como el comienzo de un proceso de transición sobre el que no ha dado todavía plazos aunque dice que espera tener más noticias «muy pronto» al respecto.

«Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran», ha indicado.

Nota recomendada: Delcy Rodríguez reaparece y se muestra resistente a una transición en Venezuela

En cualquier caso, Machado ha apuntado que el país ha comenzado una «transición que necesita a todos». «A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales», ha avanzado Machado, sin dar más detalles.

Edmundo González se ha hecho eco del comunicado de Machado en su cuenta en X y lo ha acompañado de un mensaje en el que asegura que están «listos» para la «reconstrucción».

«Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación», ha publicado González en X.

