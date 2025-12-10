El Instituto Nobel de Oslo ha confirmado este miércoles que la opositora venezolana María Corina Machado llegará durante la jornada a Noruega, después de afirmar que no podría recoger el Premio Nobel de la Paz con el que ha sido galardonada, que sería recibido en su lugar por su hija, Ana Corina Sosa.

«La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. A pesar de que no podrá llegar a la ceremonia y a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo», ha dicho el organismo en un comunicado.

El Instituto Nobel de Oslo ha publicado además una grabación de una conversación telefónica entre Machado y el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durante la cual la opositora ensalza el papel de las personas que «arriesgaron su vida» para que pudiera salir de Venezuela y viajar a Noruega. «Es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano», afirma.

«En primer lugar, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y honrados, y por eso me entristece mucho informarles que no podré llegar a tiempo a la ceremonia», afirma la opositora, que subraya que «está en camino a Oslo».

«Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a la ciudad y que están ahora en Oslo, igual que mi familia, mi equipo y muchos colegas. Dado que es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. En cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a los que no he visto desde hace dos años», destaca.

Así, reitera su agradecimiento por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y expresa su deseo de ver «muy pronto» a Frydnes, quien durante la conversación señala que el premio será recibido por su hija. «Ten un viaje seguro. Nos veremos pronto», zanja el presidente del Comité Noruego del Nobel.

Horas antes, el director del Instituto Nobel de Oslo, Krstian Berg Harpviken, había apuntado que Machado no había llegado a Noruega y que «no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 horas (hora local), cuando comience la ceremonia». «No sé dónde está ahora, y hay buenas razones para ello», sostuvo, alegando que Venezuela es «un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición».

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de «la dictadura a la democracia». El jurado determinó que Machado, a la que definió como «una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida», se ha visto «obligada a vivir escondida» y permanece dentro de Venezuela, «una decisión que ha inspirado a millones» de personas.