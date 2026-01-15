Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este jueves que cuenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «para la libertad de Venezuela», después de una reunión a puerta cerrada que han mantenido ambos en la Casa Blanca.

«Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela», ha declarado a su salida del encuentro con el dirigente estadounidense, momento en el que ha coincidido con varios de sus simpatizantes que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.

Posteriormente, la opositora ha confirmado que le ha ofrecido al magnate neoyorquino la medalla del Nobel de la Paz «por su compromiso único con la libertad» pero no ha precisado si este lo que la ha aceptado.

En declaraciones a la prensa, ha asegurado que durante su conversación le ha transmitido «con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante que es» el pueblo venezolano. «Este es un día histórico», ha agregado.

Machado ha reconocido que le ha impresionado «lo claro que está» Trump, «cómo conoce la situación» y «cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela». «Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos», ha sostenido.

Reunión en el Capitolio con senadores estadounidenses

Durante la jornada, también se ha reunido en el Capitolio con senadores republicanos y demócratas, a quienes ha agradecido el apoyo recibido por las autoridades estadounidenses cuando salió de Venezuela para la ceremonia del Nobel en la capital de Noruega, Oslo.

«No estaría aquí hoy –y probablemente ni siquiera estaría viva– de no haber sido por el apoyo que recibí de su país. Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr. Y lo volvería a hacer una y otra vez», ha relatado.

Por el momento, ni Trump ni su gabinete han dado detalles sobre el encuentro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insistido en que «hasta el momento» el presidente «no ha cambiado» su postura sobre que la opositora no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.

Nota recomendada: Venezuela regresa a la red social X

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo

La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Siga leyendo

Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
Siga leyendo

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo

Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa

| Confidencial Noticias | , ,
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
Siga leyendo