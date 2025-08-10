Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Al menos ocho personas han muerto en el oeste de Ecuador por un tiroteo ocurrido este domingo a la salida de una discoteca en la ciudad de Santa Lucía, entre ellas el hermano del alcalde de la localidad.

El incidente ha ocurrido en torno a las 01.00, hora local, cuando un grupo de hombres armados se bajaron de dos vehículos y acribillaron a tiros a un grupo de gente que estaba bebiendo en la puerta del establecimiento.

Entre los fallecidos se encuentra Jorge Luis Urquizo Ferruzola, propietario del local y hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo, según ha confirmado la Policía local en una información recogida por ‘El Diario’, así como la propia prefectura de la ciudad en su nota de condolencias en la red social X.

Investigadores de la Policía han explicado que los primeros indicios apuntan a un ajuste de cuentas en medio de un repunte de la violencia en la provincia de Guayas, donde está la ciudad.

Según datos del Ministerio del Interior, los homicidios a nivel provincial han aumentado un 45 en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«El problema en el que está Álvaro Uribe se lo buscó él solito»: Inti Asprilla

| Confidencial Noticias | , ,
En entrevista para Confidencial Noticias, el senador, Inti Asprilla, asegura que, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez está condenado, el responsable es el mismo exmandatario. Los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez insisten en decir que la…
Siga leyendo

Salud de Miguel Uribe entra en estado crítico y pronóstico reservado

| Confidencial Noticias | ,
Un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe indica que el estado de salud del senador del Centro Democrático se complicó muchísimo más. «El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a…
Siga leyendo

A la cárcel hombre en Casanare que distribuía material pornográfico de menores de edad

| Confidencial Noticias | , ,
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura y judicialización en Villanueva (Casanare) de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, quien enfrenta cargos por el almacenamiento y…
Siga leyendo

Estado de salud de Miguel Uribe Turbay vuelve a ser crítica

| Confidencial Noticias | ,
La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica»…
Siga leyendo

Horacio José Serpa seguirá cantando el himno del Partido Liberal

| Periodista Infiltrado | ,
El excongresista y excandadito a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada, hijo del fallecido exministro y exgobernador del Santander, Horacio Serpa Uribe, inicia el camino para regresar a la política nacional buscando una curul en el Senado de…
Siga leyendo