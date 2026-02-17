La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este martes por el momento vender petróleo a Cuba como consecuencia de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos a los países que envíen combustible a la isla.

«Por lo pronto no vamos a enviar combustible», ha explicado la presidenta mexicana, que sí ha confirmado que seguirán enviando ayuda humanitaria como alimentos y artículos de primera necesidad, después de que la semana pasada llegaran a La Habana dos buques con 800 toneladas de productos básicos.

«Aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba», ha subrayado en referencia al decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar con tasas elevadas las exportaciones de quienes comercien con la isla.

En ese sentido, ha explicado que México ha tenido que frenar estos envíos pues estaba en riesgo la propia economía del país y ha reiterado de nuevo el derecho los cubanos a su propia autodeterminación sin injerencias de ningún tipo.

«No debe haber intromisión ni injerencia de nadie, y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe», ha señalado en rueda de prensa.

La isla padece una grave crisis de desabastecimiento de combustible que está poniendo en riesgo el sistema eléctrico de servicios básicos. La situación ha empeorado en las últimas semanas, después de que su principal proveedor, la Venezuela de Nicolás Maduro, esté ahora bajo supervisión de Estados Unidos.

Washington es la responsable ahora de gestionar la producción y distribución del los recursos petrolíferos de Venezuela. Por el momento, ha flexibilizado algunas de las sanciones y ha permitido a la grandes petroleras reanudar sus operaciones, pero ha prohibido las transacciones a Cuba, China, Rusia, Irán, o Corea del Norte.

