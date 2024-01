Michelle Bachelet descarta candidatura presidencial

La expresidenta chilena Michelle Bachelet ha descartado este sábado presentarse a las próximas elecciones presidenciales porque «la democracia no merece que la gente se repita».

Bachelet ha apuntado que «hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita» en una entrevista con un programa de la televisión chilena 13C.

«Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno. Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas», ha explicado.

Además, Bachelet ha apuntado que nunca buscó «ser ministra, Presidenta de la República, ni pretendí ser ONU Mujeres, ni nada». «Me lo ofrecen y yo digo ‘ya, sí, bueno, creo que soy capaz para eso’, o ‘no'», ha relatado.