El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la invitación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

«El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales», ha dicho su oficina a través de un breve comunicado.

El propio Netanyahu criticó el sábado el anuncio de Estados Unidos sobre la Junta de Paz y sostuvo que «no fue coordinado con Israel y es contrario a su política», unas quejas que giraban principalmente en torno a la presencia de Qatar y Turquía en el citado organismo.

Por su parte, el Gobierno de Azerbaiyán ha confirmado durante la jornada que también ha aceptado la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz, con lo que «se convertirá en uno de los Estados fundadores de la organización.

«Se enviará a la parte estadounidense una carta oficial de confirmación de la membresía de nuestro país en la Junta de Paz y se adoptarán las medidas apropiadas en el marco de los procedimientos requeridos», ha dicho el Ministerio de Exteriores azerí, que ha apuntado que «Azerbaiyán, como siempre, está preparado para contribuir activamente a la cooperación internacional, la paz y la estabilidad».

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

Nota recomendada: Donald Trump invitó a Vladimir Putin a la Junta de Paz para Gaza

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.

Europa Press

