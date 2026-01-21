El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la invitación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

«El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales», ha dicho su oficina a través de un breve comunicado.

El propio Netanyahu criticó el sábado el anuncio de Estados Unidos sobre la Junta de Paz y sostuvo que «no fue coordinado con Israel y es contrario a su política», unas quejas que giraban principalmente en torno a la presencia de Qatar y Turquía en el citado organismo.

Por su parte, el Gobierno de Azerbaiyán ha confirmado durante la jornada que también ha aceptado la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz, con lo que «se convertirá en uno de los Estados fundadores de la organización.

«Se enviará a la parte estadounidense una carta oficial de confirmación de la membresía de nuestro país en la Junta de Paz y se adoptarán las medidas apropiadas en el marco de los procedimientos requeridos», ha dicho el Ministerio de Exteriores azerí, que ha apuntado que «Azerbaiyán, como siempre, está preparado para contribuir activamente a la cooperación internacional, la paz y la estabilidad».

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.