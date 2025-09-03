Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este miércoles que los manifestantes que han participado en las recientes protestas para presionar a su Gobierno para que acepte un alto el fuego en la Franja de Gaza actúan «como fascistas».

«Amenazan con asesinarme a mí, al primer ministro, y a mi familia, a diario. También están prendiendo fuego. Dijeron que rodearían mi casa, la del primer ministro, con un anillo de fuego, como bandas fascistas», ha declarado después de que esta madrugada varias personas prendieran fuego a algunos vehículos junto a su residencia en Jerusalén.

Netanyahu ha insistido en que «hablan y se comportan como fascistas». «Lo que ocurre aquí es simple. No hay control, y cuando no lo hay se intensifica la violencia. Empezaron rompiendo bloqueos de carreteras e intentaron romper vallas, después lanzaron bengalas que casi queman vivo a un guardia cerca de mi casa, y ahora están formando un círculo de fuego», ha criticado.

Nota recomendada: Italia rechaza ataque de Israel contra un hospital en Gaza

En este sentido, ha sostenido que «no hay en absoluto una aplicación de la ley» y ha indicado que «esto debe cambiar». «Esto es lo que exijo a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esto es lo que exige el pueblo israelí para que haya democracia aquí», ha agregado.

Netanyahu, tras reconocer que en una democracia las manifestaciones son legítimas, ha declarado que «lo que ocurre en las protestas financiadas, organizadas y politizadas contra el Gobierno, que han traspasado todos los límites, es que están vandalizando propiedades, bloqueando carreteras, infligiendo sufrimiento a millones de ciudadanos y persiguiendo a funcionarios electos».

Horas antes, varios miembros del gabinete y la oposición israelí han condenado los incidentes, si bien esta última ha aprovechado la ocasión para «condenar también un Gobierno que ha abandonado a los rehenes» en la Franja de Gaza.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Así celebró Galán la llegada del primer vagón del metro

| Confidencial Noticias | ,
El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán celebró la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá al Puerto de Cartagena desde donde partirá a la capital del país por tierra. “Gracias a todos lo que han hecho esto posible, y el…
Siga leyendo

María Paz Gaviria será candidata a la Cámara por Bogotá

| Periodista Infiltrado | ,
Foto:  The Bogota Spot Es un hecho la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la hija del expresidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo y de Ana Milena Muñoz, María Paz Gaviria Muñoz. La decisión de ingresar a la política…
Siga leyendo

La alerta de la Comisión Quinta del Senado por crisis en el agro

| Confidencial Noticias | ,
Varios senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República alertaron por posibles crisis en diferentes sectores del agro colombiano, especialmente el arroz y el maíz. Dicha preocupación motivó el llamado a debate de control político a diferentes…
Siga leyendo

Mininterior pide al Congreso de la República discutir el proyecto de presupuesto general

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose. “No…
Siga leyendo

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo