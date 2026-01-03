La figura de Nicolás Maduro ha estado en el centro de la política venezolana durante más de una década. Llegó al poder tras la muerte de su mentor político, Hugo Chávez, en 2013 y se consolidó en la presidencia tras una ajustada victoria electoral que fue cuestionada por la oposición y observadores internacionales, generando protestas y denuncias de irregularidades. Su mandato, desde entonces, ha estado marcado por una profunda crisis económica, fragmentación social y fuertes tensiones políticas tanto dentro como fuera de Venezuela.

Durante los años de gobierno de Maduro, Venezuela ha enfrentado una de las peores crisis económicas de su historia reciente, caracterizada por hiperinflación, caída de la producción petrolera, base tradicional de ingresos del país, y severa escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas. Las medidas económicas, incluido un controvertido estado de emergencia declarado en 2016 que otorgó poderes ampliados al Ejecutivo, generaron críticas por concentrar aún más el poder en el Palacio de Miraflores.

En el ámbito político, la oposición denunció repetidamente la falta de transparencia en procesos electorales y la supresión de rivales políticos, incluidas la inhabilitación de candidatos y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazó a la legislatura opositora tras las elecciones de 2017. Estas decisiones profundizaron la polarización y llevaron a largos períodos de protestas y represión.

Maduro también se enfrentó a un creciente aislamiento internacional. Numerosos países y bloques regionales cuestionaron la legitimidad de sus reelecciones y aplicaron sanciones económicas dirigidas a funcionarios y sectores estratégicos del país. Estados Unidos, en particular, intensificó presión política y legal, citando acusaciones de narcotráfico y corrupción contra altos cargos venezolanos como parte de su argumento para justificar medidas directas y, finalmente, la operación militar de este enero.

La prolongada gestión de Maduro dejó una sociedad venezolana profundamente fracturada: millones de ciudadanos emigraron en busca de mejores condiciones de vida, la economía sufrió un colapso sin precedentes y la política interna se volvió sinónimo de confrontación permanente. Organizaciones internacionales han documentado violaciones de derechos humanos, represión de protestas y detenciones de opositores, pintando un cuadro de deterioro institucional bajo el llamado “chavismo”.

La operación militar y la captura anunciada este 3 de enero abren un nuevo capítulo en la historia reciente de Venezuela. Las incertidumbres sobre el paradero de sus líderes, las respuestas regionales y las posibles repercusiones diplomáticas y humanitarias marcan un punto de inflexión cuyo impacto se seguirá analizando en los próximos días y semanas.