El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha arremetido contra Youtube tras la eliminación de su canal oficial y ha asegurado que los dueños de la plataforma de ser unos «imbéciles imperialistas» abocados al «fracaso» dado que sus discursos siguen retransmitiéndose a través de otras cuentas.

«Los dueños de Youtube fracasaron, la gente me sigue viendo por Youtube, quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas», ha aseverado en una serie de declaraciones difundidas a través de la cadena VTV.

En 2020 Youtube suspendió la cuenta principal de dicho canal, Venezolana de Televisión. Posteriormente, cerró la del programa del ministro del Interior, Diosdado Cabello, a pesar de que contaba con 100.000 suscriptores. Maduro contaba con 233.000 suscriptores.

«Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de Youtube, los felicito a los que tomaron la decisión, bono de productividad por imbéciles, a toditos», ha manifestado Maduro en tono irónico.

La suspensión del canal llega a medida que aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente a raíz de los ataques perpetrados por las fuerzas del país norteamericano contra embarcaciones en el mar Caribe.

Estos ataques han provocado un aumento de la tensión incluso a nivel nacional de Estados Unidos, donde algunos congresistas han alegado que el país no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas y carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son «objetivos militares» y los países involucrados no están en guerra.