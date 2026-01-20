Un muro de contención ha caído sobre la vía en la R4 de Rodalies y ha chocado con un tren con pasaje en Gelida (Barcelona), según ha informado Protecció Civil en un mensaje en ‘X’ recogido por Europa Press este martes.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado varias ambulancias del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) y 15 dotaciones de los Bombers de la Generalitat movilizados en la zona.

Hasta el momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 28 llamadas relacionadas con el descarrilamiento.

