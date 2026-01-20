Ir al contenido principal

Un muro de contención ha caído sobre la vía en la R4 de Rodalies y ha chocado con un tren con pasaje en Gelida (Barcelona), según ha informado Protecció Civil en un mensaje en ‘X’ recogido por Europa Press este martes.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado varias ambulancias del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) y 15 dotaciones de los Bombers de la Generalitat movilizados en la zona.

Hasta el momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 28 llamadas relacionadas con el descarrilamiento.

Europa Press

Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial

| Confidencial Noticias |
El Gobierno Nacional firmó el decreto 0030 de 2026, derogando el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 firmando durante el período de Juan Manuel Santos con el cual se creó la prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas. …
Registraduría denunciará a quienes presentaron firmas falsas para validar candidaturas

| Confidencial Noticias |
El registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció acciones penales en contra de dos aspirantes que entregaron información falsa en el proceso de validación de firmas para candidaturas independientes. La acción penal será presentada en contra de los…
La tercera vía de Claudia López

| Confidencial Noticias |
La candidata presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de…
¿Por qué la Fiscalía retiró la imputación al director de la UNP?

| Europa Press |
La Fiscalía ha retirado la petición de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay a principios de junio de 2025 en la capital del país, Bogotá, tras el que…
Educación flexible para adultos: cómo retomar los estudios y avanzar profesionalmente

| Confidencial Noticias |
En un contexto social y económico cada vez más dinámico, la educación ha dejado de ser un proceso exclusivo de una etapa temprana de la vida. Hoy, jóvenes y adultos buscan retomar o continuar su formación académica en momentos diversos, muchas veces después…
