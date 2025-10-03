Ir al contenido principal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha informado este viernes de un nuevo ataque contra un «buque narcotraficante» que navegaba en aguas internacionales cerca de las costa de Venezuela, que se ha saldado con cuatro muertos, en medio de las denuncias de Caracas por el aumento del despliegue militar de Washington en la región.

Hegseth ha publicado un vídeo en X en el que se ve a una lancha siendo alcanzada por un proyectil. Un «ataque letal», ha dicho haber dirigido, por orden del presidente Donald Trump, logrando la muerte de cuatro personas y sin bajas estadounidenses.

«El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo», ha dicho.

Hegseth ha reiterado que la Inteligencia estadounidense confirmó «sin lugar a dudas» que dicha embarcación «traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico».

«¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!», ha dicho, sin especificar qué tipos de ataques son esos que van dirigidos contra su país.

Con su regreso a la Casa Blanca este año, Donald Trump ha declarado la guerra a los cárteles de la droga a los que ha incluido en su lista de organizaciones terroristas para dotar de cierta justificación legal este tipo de ataques que desde septiembre viene lanzando contra embarcaciones en la región del Caribe.

