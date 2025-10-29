Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los vecinos del barrio de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, han acumulado en la calle los cadáveres de 64 personas, supuestamente muertas durante el cruento operativo policial de este martes contra Comando Vermelho, que oficialmente ha dejado otros 60 fallecidos, así como cuatro policías más.

Penha y Alemao fueron escenario este martes de un operativo a gran escala en el que intervinieron alrededor de 2.500 agentes contra esta organización criminal, la más importante de Brasil, consiguiendo el arresto de uno de sus líderes, Thiago do Nascimento Mendes, alias ‘Belao do Qutungo’.

Sin haber contado todavía los cuerpos de estas supuestas víctimas, se trata de la operación más mortífera en la historia de Río de Janeiro. Los vecinos de Penha han trasladado los cuerpos sin vida de otras 64 personas a la Plaza Sao Lucas, una de las más destacadas del estado fluminense.

El jefe de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Marcelo Menezes Nogueira, ha confirmado que los cuerpos que han sido acumulados en la citada plaza no han formado parte del conteo oficial de las autoridades. Si bien se llevará a cabo la investigación oportuna para determinar la situación de los cadáveres.

Se trata de al menos 64 hombres, desvestidos todos para agilizar las labores de reconocimiento de los familiares. «En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido», ha dicho el activista Raull Santiago, informa el portal G1.

A la espera de que se confirme la situación legal de estos cuerpos, la operación policial sobre los barrios de Alemao o Penha de este martes se ha convertido en la más letal de la historia de Río de Janeiro, superando con creces los 28 fallecidos que se registraron en Jacarezinho, también en la zona norte de la ciudad, en 2021.

Nota recomendada: Lula Da Silva se ofrece como mediador entre EEUU y Venezuela

La operación se ha saldado con más de 80 detenciones y varios heridos, entre ellas personas que nada tenían que ver con los objetivos, y la incautación de una treintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre. La Policía informó de que fue recibida con bombas lanzadas por drones.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Julián López se amarra a su curul tras conocer la sanción del Partido de la U

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amordazó la boca y se amarró a su curul en señal de protesta por la decisión del Partido de la U, sancionándole durante tres meses sin derecho al voto y a hablar desde su curul. El Comité de…
Siga leyendo

Minsalud señala a la Comisión Séptima del Senado de inoperante

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite…
Siga leyendo

Daniel Quintero presentará una tutela para que le permitan inscribir su candidatura

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la radicación de una tutela para que se le garantice la inscripción de su movimiento por firmas para aspirar a la presidencia de la república. “Vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita…
Siga leyendo

Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco. Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie…
Siga leyendo

¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?

| Oscar Sevillano | , ,
Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la…
Siga leyendo